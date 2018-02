Ukens filmer

Kultur

Søndag

«Petter Kanin» er en spillefilm basert på Beatrix Potters kjente barnebokfigur, som de av oss som er litt eldre, husker fra barne-TV med den fantastiske sangen «Perfect day» av Miriam Stockley som intro. I denne filmen forsøker Petter Kanin stadig å snike seg inn i hagne til herr Gregeresen for å stjele grønnsakene hans. Det finnes ingen grenser for oppfinnsomme triks han bruker for å lure den gretne bonden, men når gården overtas av den mye yngre slektningen, Thomas McGregor, får Petter en langt mer formidabel motstander å hanskes med. Med hjelp av slektningene sine, Benjamin, dunhale, Vipsen, og Vimsen, må Petter pønske ut nye planer for å komme seg inn i grønnsakengen. En flott film for hele familien.

«Norske byggeklosser» er en nyinnspilling av klassikeren fra 1972 med blant andre Rolv Wesenlund. Her møter vi Merete og Jens (Ine Jansen og Anders Baasmo Christiansen), et par i tredveårene, som endelig har hellet med seg når de helt uventet arver et hus. Etter altfor mange år i sokkelleiligheten til Jens' eksentriske mor (Anne Marit Jacobsen), er de overmodne for noe helt eget. Nå har de sjansen til å få det de drømmer om: Et hus med hage før de får barn. De må nok pusse opp litt, men «hvor vanskelig kan dét være, lissom?» Som så mange par før dem oppdager de at det er mange potensielle feller når man skal skape sitt eget hjem – særlig når de ikke har nenvneverdidge praktiske evner selv, og må stole blindt på «ekspertisen».

Torsdag

«The Post» er et intenst og aktuelt drama om USAs første kvinnelige eier og avisutgiver, Katharine Graham (Meryl Streep) i The Washington Post, og hennes redaktør, Ben Bradlee (Tom Hanks), gjennom noen kritiske måneder i 1971. «The Post» skildrer avisens avsløring av hvordan den amerikanske regjeringens massive dekkoperasjon gjennom tre tiår og fire presidenter systematisk førte det amerikanske folk, og verden for øvrig, bak lyset angående sin militære innblanding i Vietnam. Vi følger Graham, Bradlee, og en gruppe nitide og besluttsomme journalister hos The Washington Post i deres kappløp med den mektige rivalen The New York Times. Under trusler fra høyeste politiske hold, må de risikere både karriere og fengselsstraff for å avdekke statshemmelighetene og bringe sannheten for en dag, i det som ble kalt «The Pentagon Papers» (ikke ulikt hva Harrieth fra avisa Nordlys i fjorårets «Kings Bay» gjennomgikk).