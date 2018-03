Sterk film på Orkdal kino

Kultur

Orkdal

Det er stikkord som er brukt om den «Utøya 22. juli», som neste søndag vises til Orkdal kino. I en artikkel som tidligere sto på nett hos ST, sto det at filmen skulle vises 4. mars. Dette stemmer ikke. Filmen vises søndag 11. mars.

«Utøya 22. juli» handler om dagen vi aldri glemmer, men vanskelig kan forstå. Den er skrevet på bakgrunn av vitneskildringer og kjente fakta, og er skapt i tett dialog med flere overlevende. Av respekt for ofrene og deres pårørende, er karakterer og enkeltopplevelser oppdiktet. I filmen møter vi Kaja på 18 og hennes venner på sommerleiren, og ser hendelsene slik de kunne ha sett ut for noen som var på øya. Filmen starter når ungdommene, sjokkerte over bombeangrepet i Oslo, betrygger sine pårørende med at de er langt unna. Den trygge atmosfæren brytes idet skudd høres. Så følger vi Kaja i hennes kamp for å overleve – minutt for minutt. Med denne filmen har regissør Erik Poppe ønsket å beskrive ungdommens kamp for å overleve det ubegripelige, og bringe oppmerksomheten tilbake til ofrene; de drepte og de som overlevde, deres pårørende, familier, og etterlatte.

På søndag kan dere også se «Første mann» og på Orkdal kino. «Første mann» fra 2017 er en animert film fra Aardman Animations og StudioCanal. Ved tidenes morgen, når forhistoriske vesen og hårete mammuter vandret på jorden, forteller denne filmen historien om Døgg, som sammen med Gnøffe må samle stammen sin for å overvinne deres store fiende, Bhen, og hans bronsealder-by for å redde hjemmet deres.