Kultur

«TRIO: Jakten på Olavsskrinet» er en eventyr- og familiefilm basert på TV-serien «TRIO» som har gått tre sesonger på NRK Super.

I hundrevis av år har mennesker lett etter det myteomspunne Olavsskrinet. Ingen har funnet det, men nå er vennegjengen Trio i ferd med å løse det store mysteriet.

Problemet er bare at livsfarlige skattejegere er på sporet av dem og skatten, og de er ikke redd for verken å bruke vold, eller ta liv … Sjefen for skattejegerne er den tyske kunsttyven Lady Zhen, og hun kommer personlig til Norge for å finne Olavsskrinet, og det medfølgende smykket som skal ha helbredende kraft.

Trioen tror ikke mye på den helbredende kraften, selv om Lars har et ørlite håp. De vil bare stoppe Zhen og kompani, og løse et interessant mysterium.

I en spektakulær jakt, med myten om Olav den hellige, Nidarosdomen, og vill, norsk natur som bakteppe, settes både vennskap og familiemedlems liv på spill.