«Harry Potter and the Philosopher’s Stone» fra 2001 er den første filmen om Harry Potter, basert på de svært populære bøkene med samme navn.

Harry Potter er en elleveårig gutt, som får vite at han er en trollmann og den eneste som har overlevd Voldemorts forsøk på å ta over verden.

Han bor hos sin onkel og tante under særdeles kummerlige forhold, og man kan si han mistrives.

En kveld får han besøk av Hagrid, som forteller ham at han er en trollmann og skal gå på trollmannsskolen Hogwarths, men før han kan begynne, må de dra til Diagon Alley for å kjøpe utstyr. Deretter drar de til King's Cross station for å ta toget til skolen. Der møter han Ron weasley og Hermione Granger, som skal bli to av hans beste venner, samt Draco Malfoy, som blir hans rival.

Vel fremme på skolen blir de sortert inn i hus, Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff, og Slytherin, og Potter ønsker mest å havne i førstnevnte. Etter som dagene går, lærer Harry mer magi og om fortiden hans og hva som skjedde med foreldrene sine. Han blir også tatt ut på husets quidditch-lag som en seeker, noe som er sjelden for en førsteårsstudent.

Mens de utforsker skolen en natt, oppdager de en stor, trehodet hund ved navn Fluffy, i en avstengt del av skolen. De finner senere ut at hunden vokter «the Philosopher's stone», en stein som kan gi bruken udødelighet. Harry mistenker læreren Severus Snape for å ville ha tak i steinen slik at Voldemort kan få en fysisk kropp og igjen komme til makta.

Etter hvert bryter trioen seg inn for å forhindre at Snape får tak i steinen, bare for å finne ut at Snape beskyttet Harry, og at det var noen andre som sto bak alt sammen …

En strålende film for alle.