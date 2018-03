Kultur

Thomas Løseth sang seg inn i hjertene til det norske folk høsten 2017. Til slutt gikk storfavoritten helt til topps i finalen i den TV sendte musikkkonkurransen The Voice. Underveis i programmet ble stemmen hans lovprist av både publikum og mentorer, og han fikk stående applaus for sine opptredener.

Løseth, som er oppvokst på Fannrem i Sør-Trøndelag, er ikke et uskrevet blad som musiker. Han fikk sitt første trommesett allerede da han var seks år gammel. Han har frontet flere band, og bodd en periode i Berlin hvor han utviklet seg som musiker. 2017 skulle bli året Løseth skulle få sitt store gjennombrudd.

Orkdalingen fikk nylig prisen «mest lovende artist» under UT-Awards i Trondheim.

Nå er Thomas Løseth klar med sin første singel på Universal Music. Låten heter Talk to Me og er skrevet av Simon Strömstedt, produsert i Kitchen Studios & BJARNE’s Voodoo Lab av Bjarne Mathias Kraakenes, og mikset av Richard Hart Lowe. Denne skal han fremføre under årets Vinterlyd-turné, som finner sted i de største byene i perioden 13. - 31. mars.