Kultur

«Richard the Stork» fra 2017, er en animert barnefilm som handler om den foreldreløse spurven Richard, som vokser opp i en storkefamilie (foreldrene hans ble tatt av en sulten katt), og av den grunn tror han at han er en stork.

Storkefar er motvillig, men storkemor har siste ordet, og hun blir nesten like glad i ham som i sin egen sønn. Storkesønnen er bare glad til for å ha fått en lillebror å leke med.

Når storkene etter hvert trekker sørover til Afrika, må de forlate Richard, for siden Richard er en spurv, vil han ikke klare den lange turen sørover, så de drar mens Richard fortsatt sover. Storkemor og -sønn er noe skeptiske og det skjærer dem i hjertet, men for én gangs skyld er det storkefar som bestemmer.

Men Richard er en modig, liten spurv, og bestemmer seg for å følge etter (og nåde den som prøver å si at han ikke er en stork, men en spurv). Til dels fordi han savner dem, og til dels for å bevise at han ER en stork, han er bare litt annerledes.

På veien sørover, møter han blant annet den forvokste pygméugla Olga, som redder ham fra noen sultne flaggermus, samt discoundulaten Kiki, som bare vil synge og opptre og stå på en scene, og som også har kraftig høydeskrekk og virkelig ikke liker å fly.

Sammen drar trioen gjennom Europa med buss, tog, og båt, på jakt etter Richards familie.