Ukens filmer

«Første mann» fra 2017 er en animert film fra Aardman Animations og StudioCanal. Ved tidenes morgen, når forhistoriske vesen og hårete mammuter vandret på jorden, forteller denne filmen historien om Døgg, som sammen med Gnøffe må samle stammen sin for å overvinne deres store fiende, Bhen, og hans bronsealder-by for å redde hjemmet deres.

«Trondheimsreisen» fra 2018, hadde premiere under Kosmorama og er en munter og tidvis dramatisk reise gjennom tiden, fra begynnelsen av 1900-tallet og frem mot våre dager. Den er laget av filmer fra nasjonale arkiv og fra loft og kjellere i private hjem. Filmene er sjelden eller aldri tidligere vist for publikum. Nå er de sydd sammen til et nytt filmunivers. «Hvem var den første som kysset Liv Ullmann?», «Hvem vant damenes pokal under landsrennet på ski i Gråkallen i 1921?», «Hvordan gikk farmor kledd da kjæresten, han hun hadde før farfar, tok henne på varieté?» Disse spørsmålene er bare noen som blir besvart i filmen. «Trondheimsreisen»s humoristiske drama kommer frem i intervjuer med profilerte og mindre kjente trondhjemmere som forteller om sine vandringer gjennom tiden. Fortellingen er større enn Trondhjem. dette er filmen om hvordan det menneskelige fellesskapet utviklet seg i Norge, fra kroningen av kong Haakon i 1906, til oljeøkonomien endret forståelsen av hva fellesskap innebærer.

«Tomb Raider» er en ny film basert på den populære PC- og videospill-serien om gravrøveren Lara Croft. I dette actioneventyret følger vi Croft på sin reise for å løse mysteriet rundt farens forsvinning. Croft er en selvstendig 21-åring, og datter av en eksentrisk eventyrer, som forsvant da Lara knapt var blitt tenåring. Croft bor i de kaotisk trendy gatene i Øst-London, hvor hun jobber som sykkelbud. Hun sliter med å få endene til å møtes, og med å møte opp på skolen. Fast bestemt på å gå sin egen vei, nekter hun å innse, og tro på, at faren virkelig er borte. Hun rådes til å gå viere etter syv år uten ham, noe hun nekter å høre på.

Hun skjønner ikke helt hva som driver henne til å prøve og løse gåten rundt farens mystiske død. Stikk i strid med farens siste ønske, bestemmer hun seg for å etterlate alt hun har i London, for å oppsøke farens siste destinasjon. Turen går til en grav på en mystisk øy et sted utenfor Japan. Lare reiser kun bevæpnet med sitt skarpe sinn, blind tro, og stahet. det blir en lang og farlig reise, men hvis hun overlever ferden, kan hun fortjene kallenavnet «Tomb Raider».