Kultur

Trondheim har fått en ny festival, og navnet Festningen forteller alt om hvor den skal arrangeres. Festningens første slipp forteller at Trøndelag har fått en festival med ambisjoner. Norges internasjonale stjerne, Kygo, kommer nemlig til festivalen, som arrangeres 31. august og 1. september.

I tillegg er Arif & Unge Ferrari og Ary klare.

Plass for 10 000

Festivalen har en kapasitet på ca 10 000 mennesker. TRD Live i Trondheim, Sky Agency i Oslo og Momentium i Ålesund står bak. Obos er hovedsponsor for festivalen, og derfor har årets festival fått navnet Obos Festningen 2018.

- I 2018 er Kygo en av verdens største artister, og er vel den perfekte stjernen å ha når Festningen arrangeres for første gang. Det er også første gangen Kygo spiller i Trondheim, og vi regner med at det kommer til å bli et enormt trykk på billettene når de legges ut for salg onsdag 21. mars, sier kommunikasjons- og partneransvarlig, Rachel Nordtømme som lover flere store artistslipp utover våren.

- Vi ønsker å nå ut til mange med programmet. Artistene som er booket til nå, har en enorm bredde, og store internasjonale og nasjonale navn innen EDM, pop, hiphop og urban er allerede klare. Festivalen skal være et nytt og fint tilskudd til en ellers kulturrik og musikkinteressert by, sier Nordtømme.

Flott festivalområde

Arrangøren er fornøyd med festivalområdet.

- Vi er veldig fornøyd med å ha fått festivalområdet på Kristiansten festning. Det gjør at vi kan samle tusenvis av mennesker på et konsentrert område. Så har det jo en fantastisk beliggenhet. Det er bynært, men samtidig grønt og landelig. Alt ligger tilrette for ei fantastisk helg med sol, sommer, musikk og gode venner, sier Hermann Ørn Vidarsson i festivalen Festningen.