Allsangkveld i Børsa samfunnshus

21. mars arrangerte Aktive eldre allsangaften i Børsa samfunnshus for tredje gang, med stor suksess. Aktive eldre består av Turid Hammer og Guri Berg Rørvik, som jobber med trivselstiltak i hjemmetjenesten i Skaun kommune. Målet er å skape gode kulturopplevelser for dem som har levd en stund.

For å unngå at gode sangstemmer forsvinner ned i sangboka, kom teksten opp på storskjerm, og med dette sikret de at alle løftet blikket og sang med.

— Vi er veldig stolte over å ha fått et eget husband med på disse kveldene. Husbandet ledes av Stein Nilsen på tangenter og gitar; Knut Leraand på bassgitar og sang; Per Olav Øiaas på gitar og sang; Kjell Eggen på trekkspill; Halgeir Måseidet på tangenter, trompet, munnspill, og rytme; vokalist Hilde Kristin Viggen Rønneberg. Uten denne flotte gjengen, hadde det ikke blitt noen allsangkveld, skriver Turid Hammer og Guri Berg Rørvik, som forteller videre at de spilte sanger som «Guldbruna ögon», «Detroit City», «Tanta te Beate», «Living Doll», og selvsagt … «Dansen på Måkeskjær».

Til å forsterke sangen, ble koret Våren Viggja invitert. Koret skulle også delta på en konsert, og hadde ikke anledning til å bli hele hel kvelden, men Aktive eldre ønsker å gi dem en stor takk for at de tok seg tid til å bidra den stunden de hadde til rådighet, og håper at de syntes dette var så gøy at de vil delta ved neste allsangkveld som arrangeres 17. oktober 2018.

Aktive eldre utfordrer også medlemmer i både Buvik songlang og Eggkleiva mannskor til å delta neste gang.

— Vårt mål er at flest mulig skal kunne komme og delta, både som har blitt pensjonister, og de som blir det. Det å pynte seg og delta på slike trivelige kulturkvelder er folkehelse, sier Hammer og Berg Rørvik. «Kultur gir helse», slik den Kulturelle spaserstokken hevder. Det tror vi alle som deltok på allsangkvelden kan skrive under på.