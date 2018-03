Ukens filmer

Kultur

Søndag

«Brillebjørn på bondegården» handler om de minste barnas favorittbjørn, som nå har tatt spranget fra TV til filmlerretet. Filmen beskrives som et spennende eventyr for de aller minste i trygt selskap med den snille og gode Brillebjørn. Denne gangen skal Brillebjørn og Lucy besøke bestemor og bestefar på bondegården. Her er det sauer, høner, kyr, traktorer, og mye annet spennende, men noen ganger ikke alt like gøy … Da er det godt at Brillebjørn har fantasimagi.

«Tomb Raider» er en ny film basert på den populære PC- og videospill-serien om gravrøveren Lara Croft. I dette actioneventyret følger vi Croft på sin reise for å løse mysteriet rundt farens forsvinning. Croft er en selvstendig 21-åring, og datter av en eksentrisk eventyrer, som forsvant da Lara knapt var blitt tenåring. Croft bor i de kaotisk trendy gatene i Øst-London, hvor hun jobber som sykkelbud. Hun sliter med å få endene til å møtes, og med å møte opp på skolen. Fast bestemt på å gå sin egen vei, nekter hun å innse, og tro på, at faren virkelig er borte. Hun rådes til å gå viere etter syv år uten ham, noe hun nekter å høre på.

Hun skjønner ikke helt hva som driver henne til å prøve og løse gåten rundt farens mystiske død. Stikk i strid med farens siste ønske, bestemmer hun seg for å etterlate alt hun har i London, for å oppsøke farens siste destinasjon. Turen går til en grav på en mystisk øy et sted utenfor Japan. Lare reiser kun bevæpnet med sitt skarpe sinn, blind tro, og stahet. det blir en lang og farlig reise, men hvis hun overlever ferden, kan hun fortjene kallenavnet «Tomb Raider».

Torsdag

«Brillebjørn på bondegården» vises også i dag.

«Pacific Rim: Uprising» er oppfølgeren til Guillermo del Toros «Pacific Rim» fra 2013, og ti år har gått siden de gigantiske Kaiju-monstrene steg opp fra havet og la verdens storbyer i ruiner. Etter at de ble utslettet av de gigantiske Jaeger-robotene, har situasjonen normalisert seg igjen. Men Jaeger-teamet hviler ikke. Jake Pentecost (John Boyega) – sønnen av den legendariske Jaeger-piloten Stacker Pentecost – blir hentet inn mot sin vilje til å trene opp en ny generasjon med Jaeger-kadetter. Underveis i det som skulle være et rent rutineoppdrag, begynner noe å røre seg under havoverflaten. Storslått action med John Boyega og Scott Eastwood i hovedrollene.