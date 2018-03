Påskesang på pub i ny drakt

Kultur

Daniel Rønning og Dario Leko, som går under artistnavnet Stroke the Furry Wall, har flere ganger fylt Orklapøbben til randen.

Nå har puben skiftet navn til The Tipsy Cow, og klassifiserer seg selv som en irsk pub, og lørdag er duoen på plass igjen.

Folkekjære toner

Ovennevnte duo, som for anledning har tatt navnet Stroke the Furry Påske, lover en musikask påskeaften med et svært så allsidig repertoar - med høy allsangfaktor. Slik presenteres de på arrangementets side på Facebook:

- Med et hardtslående fundament dypt armert i rock, utfordres både skjebne og tilfeldighet til et mer trubadurvennlig treff. Folkekjære toner i et nyere antrekk, med en trang for å smitte enhver allsanger og refrengvokalist, står på agendaen for kveldens fest. Flere år foran en vegg av forsterkere og skitne gitarer, er nedskalert til en strippet akustikk med en like så stor slagkraft.