Sveinung og Gunnhild på Pstereo

Kultur

Tidligere i vinter la Gåte ut på sin første turné på tolv år, og i august blir de å høre på Marinen under Pstereofestivalen.

Bandet, som var elsket av både kritikere og publikum, presenterte noe helt nytt da de entret den norske musikkarenaen først på 2000-tallet. Med sin særegne blanding av rock og folkemusikk, og med tekster av blant andre Astrid Krog Halse fra Meldal, trakk bandet fulle hus over hele landet.

I 2002 fikk Gåte Spellemannprisen i klassen Årets nykommer.

Gåte ble oppløst i 2005, men kom tilbake og holdt noen konserter i 2009/2010.

Nå er bandet tilbake for fullt.

- Etter tolv år bryter bandet endelig stillheten igjen. Comebacket har blant annet resultert i to smekkfulle konserter på Byscenen i tillegg til glimrende anmeldelser. Musikknyheter mente blant annet at EP-en «Attersyn» er «eit dynamisk og nærmast guddommeleg meisterverk som flaumar over av sjølvtillit», og mener utgivelsen skiller seg ut som det beste bandet har gitt ut siden oppstarten i 1999. En ny begynnelse, med andre ord, skriver Pstereo i ei pressemelding.

Gåte anno 2018 består av Gunnhild Sundli (vokal), Sveinung Sundli (fele, keyboard), Magnus Børmark (gitar), Mats Paulsen (bass) og Jon Even Schärer (trommer).