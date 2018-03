Kultur

«Fjols til fjells» er en situasjonskomedie fra 1957 av Edith Carlmar–Norges første kvinnelige regissør. Filmen tar for seg portieren Poppe (spilt av Leif Juster) og pikkoloen Rudolf (spilt av Unni Bernhoft) – som egentlig er hotelldirektør Granbergs datter forkledd som gutt for å spionere på Poppe – som prøver å holde styr på høyfjellshotellet Hurumhei, og gjør sitt beste for å gi gjestene der en fin påskeferie. Det er duket for et humoristisk lystspill med forviklinger, kjappe replikker og mange misforståelser.

Filmens manus er skrevet av Otto Carlmar og bygger på lystspillet «Bare jatt me’n» av Sverre Bævre, Bias Bernhoft og Gösta Stevens. Tross lunkne kritikker, ble filmen en stor publikumssuksess, og har blitt vist på NRK flere ganger. Ofte i løpet av påsken. I andre roller ser vi blant andre Frank Robert, Willie Hoel, ekteparet Carlmar og Liv Ullmann.

Filmen kan enkelt sees på YouTube.