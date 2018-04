Ukens filmer

Kultur

Torsdag

«Trondheimsreisen» fra 2018 er månedens seniorfilm, hadde premiere under Kosmorama og er en munter og tidvis dramatisk reise gjennom tiden, fra begynnelsen av 1900-tallet og frem mot våre dager. Den er laget av filmer fra nasjonale arkiv og fra loft og kjellere i private hjem. Filmene er sjelden eller aldri tidligere vist for publikum. Nå er de sydd sammen til et nytt filmunivers. «Hvem var den første som kysset Liv Ullmann?», «Hvem vant damenes pokal under landsrennet på ski i Gråkallen i 1921?», «Hvordan gikk farmor kledd da kjæresten, han hun hadde før farfar, tok henne på varieté?» Disse spørsmålene er bare noen som blir besvart i filmen. «Trondheimsreisen»s humoristiske drama kommer frem i intervjuer med profilerte og mindre kjente trondhjemmere som forteller om sine vandringer gjennom tiden. Fortellingen er større enn Trondhjem. dette er filmen om hvordan det menneskelige fellesskapet utviklet seg i Norge, fra kroningen av kong Haakon i 1906, til oljeøkonomien endret forståelsen av hva fellesskap innebærer.

«Operasjon Mørkemann» er en spennende «Sherlock Holmes»-aktig historie for hele familien. Mystiske hull i bakken dukker opp på sletta i løpet av natta, og fører til at sykkelen til Oliver blir ødelagt. Hvem har laget hullene, og hvorfor? Ledetrådene fører barnedetektivene Tiril og Oliver til Mørkemannen. For å komme til bunns i mysteriet må de grave i fortiden og ta i bruk sine aller beste triks og knep, samt benytte snarrådighet og teknologi. Filmen er basert på bøkene om «Detektivbyrå nr. 2» av Jørn Lier Horst.

«Ready Player One» er basert på boken med samme navn av Ernest Cline fra 2011. Den er produsert og regissert av Steven Spielberg, så man vet at den med stor sannsynlighet er bra. Filmen er satt i året 2045, når brorparten av menneskeheten, i et håp om å slippe unna håpløsheten i verden, bruker den virtuelle realitetsprogramvaren OASIS for å jobbe og leke. Wade Watts oppdager forskjellige spor til gjemt spill inne i programmet, som lover vinneren fullt eierskap over OASIS, og blir med flere allierte i et forsøk på å spille gjennom og vinne spillet før spillere som jobber for et stort kompani kan gjøre det samme.