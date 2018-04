LoTR: The Fellowship of the Ring

Kultur

«The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring» fra 2001, var Peter Jacksons steg fra herlige slasherfilmer til konge av fantasyfilmer, og han viste at han hadde peil på Tolkien, selv om filmene ikke følger bøkene slavisk.

Kort oppsummert kan det sies å handle om en ring, smidd av den onde Sauron, som ble kuttet av ham da han kriget mot alver og menn. Nå, tusen-ish år senere, har han begynt å røre på seg igjen, og det eneste som kan stoppe ham er å kaste ringen i vulkanen den ble smidd i, Mount Doom i Mordor.

I den første boken fra universet, «The Hobbit», er ringen hos Gollum, som mister den. Den blir funnet av hobbiten Bilbo Baggins, og i starten av «Fellowship» etterlater han ringen til sin nevø, Frodo, før han drar ut på «en siste reise».

Trollmannen Gandalf informerer Frodo om hva ringen er, og sender ham til Brill (og siden Rivendell) for å holde den trygg. Med seg har han tre hobbit-venner, Sam, Peregrin, og Meriadoc. I Brill møter de Aragorn, og sammen drar de til Rivendell så fort de kan. På veien blir de angrepet av dark riders, men heldigvis får de hjelp av en alv, og de kommer seg nesten helskinnet frem.

I Rivendell diskuteres det hva som skal gjøres med ringen, og hvem som skal ta den. Etter mye krangling, melder Frodo seg frivillig til å frakte den til Mount Doom, og får med seg vennene sine, samt alven Legolas, dvergen Gimli, og mennesket Boromir.

På veien til Mordor velger de å dra gjennom Moria. Der blir de angrepet av orker og annet pakk, og må flykte, og mister Gandalf til en balrog. De kommer seg videre, men underveis prøver Boromir å ta ringen fra Frodo, og blir drept av orker, og Frodo (og Sam) velger å dra videre alene …