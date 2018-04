Ukens kino

Kultur

Søndag

«Operasjon Mørkemann» er en spennende «Sherlock Holmes»-aktig historie for hele familien. Mystiske hull i bakken dukker opp på sletta i løpet av natta, og fører til at sykkelen til Oliver blir ødelagt. Hvem har laget hullene, og hvorfor? Ledetrådene fører barnedetektivene Tiril og Oliver til Mørkemannen. For å komme til bunns i mysteriet må de grave i fortiden og ta i bruk sine aller beste triks og knep, samt benytte snarrådighet og teknologi. Filmen er basert på bøkene om «Detektivbyrå nr. 2» av Jørn Lier Horst.

«Gringo» er en god blanding mørk komedie, hardbarket action, og dramatiske intriger. Her følger vi kampen for overlevelse i Mexico for den pliktoppfyllende forretningsmannen Harold Soyinka (David Oyelowo), når han har krysset linjen mellom ærlig borger til ettersøkt kriminell.

Torsdag

«Brillebjørn på bondegården» handler om de minste barnas favorittbjørn, som nå har tatt spranget fra TV til filmlerretet. Filmen beskrives som et spennende eventyr for de aller minste i trygt selskap med den snille og gode Brillebjørn. Denne gangen skal Brillebjørn og Lucy besøke bestemor og bestefar på bondegården. Her er det sauer, høner, kyr, traktorer, og mye annet spennende, men noen ganger ikke alt like gøy … Da er det godt at Brillebjørn har fantasimagi.

«Gringo» vises også på torsdag.