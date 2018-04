Toppartister i gruva

Kultur

Are Hembre er ikke snau når han inviterer til sin tiende konsert i Gammelgruva på Løkken. På 10-årsjubileet har han med seg ingen ringere enn trompetvirtuos Ole Edvard Antonsen, folkekjære Halvdan Sivertsen og tenor Rein Alexander. Og selvsagt Are Hembre selv, naturtalentet som allerede som 16-åring slo igjennom som sanger og gjorde sang til et levebrød.

Årets konserter som er torsdag 31. mai og fredag 1. juni, er en slags oppsamling av noen av høydepunktene av Hembres konserter i denne slitets katedral på Løkken Verk som av flere blir omtalt som en av landets flotteste konsertsaler. I ti år har Are Hembre arrangert festkonsert i Gammelgruva på Løkken hvor han hadde sine barneår, og hvert år samler han full gruvesal. Det er blitt sagt at det neppe finnes noen artist som selger ut konsertene sine raskere enn Are Hembre. Selvsagt har det mye med artistene å gjøre, men så har det også med den helt unike opplevelsen å oppleve storslåtte musikk i Fagerlisalen som ligger 800 meter inn i fjellet, og der vandringa inn i fjellet er en opplevelse i seg selv.

Lørdag 14. april starter billettsalget til konserten som altså blir Are Hembres tiende gruvekonsert.