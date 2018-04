Kultur

«The Mask of Zorro» fra 1998, er en amerikansk eventyrfilm basert på historiene om den maskerte hevneren Zorro, laget av forfatteren Johnston McCulley.

Zorro er Don Diego de la Vegas hemmelige identitet. Han er adelsmann, og en fektemester som bor i det spanske koloniområdet av California. I denne filmen lever begynner de la Vega (Anthony Hopkins) å bli gammel, og etter en siste opptreden hvor han redder tre uskyldige menn fra å bli henrettet foran en jublende folkemengde, bestemmer han seg for å legge masken på hyllen.

Men Zorros identitet har blitt avslørt av den onde guvernøren Don Rafal Montero, som dreper kona hans, og angivelig datteren Elena, og kaster ham i fengsel. Rett etterpå må Montero flykte til Spania, på grunn av den mexicanske revolusjonen.

Mange år senere vender han tilbake til California, som nå er underlagt mexicansk styre, for på ny å regjere med jernhand, noe som gjør at den hevngjerrige Don Diego rømmer fra fengselet. Men med årene har han blitt for gammel til å gjenoppta «yrket» sitt, så han trener opp en ung banditt, Alejandro Murietta (Antonio Banderas), til å ta over masken for ham.

Murietta har på sin side mye uoppgjort med hærsjefen til don Rafael, kaptein Harrison Love. Og selvsagt oppstår en romanse mellom den nye Zorro, og den gamle Zorros datter, Elena (Catherine Zeta-Jones), som hele sitt liv har trodd at hun har vært don Rafaels ekte datter, helt uvitende om sitt egentlige opphav.