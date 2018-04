Ukens kino

Kultur

Disse filmene vises på søndag og på torsdag.

«Sherlock Gnomes» er en animert familiefilm fra 2018, som handler om hagenissene Gnomeo og Julie. De rekrutterer den kjente detektiven Sherlock Gnomes for å etterforske mystiske forsvinninger av andre hagefigurer.

«Rampage» er en film fra 2018, basert på det klassiske videospillet med samme navn. Her møter vi primadonnaen Davis Okoye (Dwayne «The Rock» Johnson), som normalt holder seg unna andre mennesker, men til gjengjeld deler et ubrytelig band med George. George er en ekstraordinært intelligent, sølvrygget gorilla, som Okoye har passet på siden George ble født. Men når et uautorisert, genetisk eksperiment går veldig galt, omgjøres den ellers så følsomme apen til et rasende monster av gigantiske proporsjoner. Og som om ikke det er nok, blir det snart klart for alle, at det samtidig ble skapt en rekke andre gale, gigantiske, genetisk muterte monstre. Mens monstrene river seg tvers gjennom Nord-Amerika og utsletter lat på deres vei, prøver Okoye sammen med en miskreditert genforsker å finne en motgift til de altødeleggende kjempene. Sammen tvinges til å kjempe seg gjennom en lang rekke konfrontasjoner med monstrene i et desperat kappløp, for ikke bare å forhindre en global katastrofe, men også for å redde den opprinnelige forskremte gorillaen, som en gang var Okoyes beste – og eneste? – venn.