Lerka tilbake på Grøtte

Kultur

Mannskoret Lerka har sin tradisjonelle vårkonsert lørdag 5. mai. Og etter to år i Sondrehallen er de nå tilbake i samfunnshuset på Grøtte.

Årets forestilling har fått navnet «Lerka vende heim te reiret».

- Her blir «vårens vakreste eventyr» gjennomført på tradisjonelt vis med én ettermiddagskonsert og én konsert på kvelden med etterfølgende fest, forteller Marius Aune, leder i Lerka.

Han forteller at mannskoret har savnet intimiteten og nærheten til publikum.

- Dette får vi tilbake når vi nå er på Grøtte igjen. Lerka har med seg spennende ting i «reiret» også i år, sier rhan og tenker på låtene som skal serveres.

Uten å avsløre for mye, sier han at repertoaret er av den tradisjonelle sorten med variert program: A- capella mannskorsang, trønderrock, Queen, Kim Larsen og Volbeat, for å nevne noe.

- Vi har 10–12 solister på lista i år, sier Aune.

Mannskoret har også med to gjesteartister, samt Lerka-bandet.

- Her blir det kjempestemning og høy trivsel. Salget av billetter går strykende. Billettene til kveldsforestillingen er nå snart revet bort, sier korlederen.

Det er det lokale bandet Session som spiller på festen.