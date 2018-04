Kultur

«Happy Feet» er en australsk dataanimert Oscar-belønnet film fra 2006 i regi av den australske regissøren George Miller.

Filmen handler om keiserpingvinen Mumble som lever med flokken sin i Antarktis. Mumble er ikke som andre pingviner da han absolutt ikke kan synge. I keiserpingvinenes samfunn må pingvinene synge «hjertesangen» for å finne sin livsledsager. Men istedenfor å synge så er Mumble ekstremt flink til å steppe.

Dette blir et stort problem for Mumble, og han får det vanskelig på skolen, da han ikke kan delta i sangøvelsene under skoletimene. Han fordriver tiden sin ensom lengst bak i klassen, ofte nedsunken i egne tanker.

En dag blir han angrepet av en leopardsel, men kommer seg unna og blir venn med en gruppe adeliepingviner kalt «the Amigos», som liker dansinga hans og tar ham opp i gjengen. Han møter så Lovelace, som ser på seg selv som en leder med spesiell kunnskap på mystiske vesen (mennesker), siden han har plastringer fra en sixpack rundt halsen.

Når det er hekketid, prøver Mumble å vinne gunsten til Gloria, men siden han ikke kan synge, ender han opp med å steppe. Gloria digger det, men de voksne er ikke like overbevist, og det ender med at Mumble blir utvist fra klanen.

Han bestemmer seg for å finne Lovelaces mystiske vesen og følger etter en fiskebåt. Han ender opp på en strand i Australia, hvor han blir tatt vare på i en marin temapark.

Hvordan skal det gå? Kommer Mumble seg hjem igjen til de andre pingvinene? Se filmen og se selv.