Ukens filmer

«Operasjon Mørkemann» er en spennende «Sherlock Holmes»-aktig historie for hele familien. Mystiske hull i bakken dukker opp på sletta i løpet av natta, og fører til at sykkelen til Oliver blir ødelagt. Hvem har laget hullene, og hvorfor? Ledetrådene fører barnedetektivene Tiril og Oliver til Mørkemannen. For å komme til bunns i mysteriet må de grave i fortiden og ta i bruk sine aller beste triks og knep, samt benytte snarrådighet og teknologi. Filmen er basert på bøkene om «Detektivbyrå nr. 2» av Jørn Lier Horst.