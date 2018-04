Britisk superstjerne til Pstereo

Kultur

Med sin særegne stemme har Tom Odell x-faktoren som har ført til sammenligninger med større artister, som Bowie, Elton John, og Chris Martin.

I en pressemelding fra Pstereo meldes det om at den britiske superstjernen for første gang kommer til Trondheim.

Den britiske singer-songwriteren Tom Odell ga ut sitt første album, «Long Way Down», i 2013. Albumet gikk rett til førsteplass på UK Official Charts, solgte raskt til platinum i hjemlandet, og endte med over en million platesalg.

Det skjedde rundt et halvt år etter at pianisten og låtskriveren stakk av med tittelen Critics Choice Awards under prestisjetunge Brit Awards samme år.

Tom Odell (27) har skrevet sine egne låter siden han var rundt 13 år. Han ble oppdaget av Lily Allen etter en konsert i London, hvorpå Allen signerte Odell til sitt daværende plateselskap, In the Name Of. Siden den gangen har karrieren hans tatt av, og med oppfølgeren «Wrong Crowd», kan man si at briten virkelig har funnet sin egen stemme.

Albumet ble skrevet i kreativ isolasjon, både i New York City og Los Angeles, og resultatet er større, mer dramatisk, og mer melodisk enn på førsteskiva. «Wrong Crowd» nådde opp til top 10 på iTunes-lista i over 25 land, og kom seg til andreplass på UK Official Album Charts, samt førsteplass i fire andre land.

Albumet er sjelfullt og har dybde, og Odells gjennomgående feel-good piano-pop, poprock, og fabelaktige stemmeprakt forenes i et dristig og vakkert lydbilde, som får deg til å ønske deg mer.

Fra før av er det kjent at blant andre Aurora, Datarock, deLillos, Gåte, Kraftwerk, Sepultura, og Sløtface kommer.