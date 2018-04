Kultur

«Kingsman: The Secret Service» fra 2014 er en satire på de klassiske spionfilmene, og starter med at en agent ofrer seg for sin overordnede, Harry Hart (Colin Firth). Hart føler det er hans skyld, og tilbake i London, møter han enken og sønnen Eggsy (Taron Egerton), og gir ham en medalje med et nødnummer.

17 år senere møter vi Eggsy igjen. Han har droppet ut fra Royal Marines, til tross for at han er intelligent og kapabel, og har blitt en stereotypisk chav. Etter å ha blitt arrestert for å ha stjålet en bil, ringer han nødnummeret. Han blir sluppet fri, og Hart forteller at han er medlem av Kingsman. Et privat etterretningsetat.

Hart forklarer at det er en ledig stilling som agent Lancelot, og Eggsy blir Harrys kandidat. Andre kandidater blir eliminert gjennom farlige øvelser ledet av Merlin (Mark Strong), til det bare er Eggsy og Roxy igjen. Eggsy klarer ikke fullføre den siste testen, og Roxy får jobben.

Samtidig som dette foregår, truer dataeksperten Valentine (Samuel L. Jackson) verden med onde planer, men ikke før han gir alle i verden et SIM-kort med gratis telefonsamtaler og mobildata, og fremstår som tidenes kar.

Og midt oppi alt dette, finner vi Bjørn Floberg som svensk statsminister, samt en herlig scene med en svensk prinsesse mot slutten. Det er bare å se filmen og storkose seg.