Kultur

«The Post» fra 2017, er en amerikansk historisk dramafilm av Steven Spielberg.

Filmen er basert på historien om publiseringen av «The Pentagon Papers» i 1971 – tusenvis av sider om USAs rolle i Vietnamkrigen, som strakte seg over fire presidenter. Den amerikanske regjeringen sto bak en massiv dekkoperasjon gjennom tre tiår, som på systematisk vis førte det amerikanske folket bak lyset.

Filmen handler i all hovedsak om eieren av The Washington Post – Katharine Graham (Meryl Streep) (USAs første kvinnelige avisutgiver og -eier), og hennes redaktør – Ben Bradlee (Tom Hanks). Graham må ta den vanskelige beslutningen om de skal publisere saken og ta følgene, eller la være, og hun møter press fra alle kanter. De risikerer alle karrierene sine, samt å havne i fengsel for å være med på å offentliggjøre statshemmeligheter, sammen med deres konkurrent, The New York Times.

I starten er det nemlig the Times som har kilden og stoffet og publiserer de første sakene, noe som fører til at president Nixon går mot pressefriheten satt ned som første endring i grunnloven og tar avisen til rettssalen.

Filmen følger intense dager for Graham, Bradlee, og en gruppe nitide og besluttsomme journalister i deres kappløp, både med rivaliserende aviser, men også med staten. Under seriøse trusler fra høyeste politiske hold (ikke ulikt hva Harrieth fra avisa Nordlys i fjorårets «Kings Bay» gjennomgikk).