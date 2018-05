Kultur

«Full Metal Jacket» er en britisk-amerikansk krigsfilm fra 1987 som er delt i to. I første del befinner vi oss blant nyinnrykkede marineinfanterister i helvetet på jord: Parris Island militærbase, med den tøffe null-nonsens drillsersjanten Hartman (R. Lee Ermey).

Vi følger hovedsakelig rekrutten menig «Joker», men også den udugelige og overvektige «Gomer Pyle», som får det ganske tøft i miljøet, både med det som skal gjøres, og med Hartman som hyler ordre. Det går som det går, og har skapt en av de mest minnerike scenene i filmhistorien for undertegnedes del. Jeg kan fortsatt sitere hele scenen på det toalettet …

Andre del følger brått på, og gutta boys er i det krigsherjede Vietnam til tonene fra Nancy Sinatras «These Boots Are Made for Walking». Joker har blitt krigskorrespondent under Têt-offensiven, og blir sendt for å dekke slaget om Huê, og finner raskt ut at han ikke var den kaldblodige soldaten han så for seg at han var.

Joker opplever det samme som mange andre soldater, nemlig nye sider ved seg selv idet det begynner å røyne på.

Filmen er delvis basert på Gustav Hasfords bok, «Kort tid igjen», som han begynte å skrive da han tjenestegjorde i Vietnam, men visse scener er hentet fra Michael Herrs bok, «Reports», som er en sammenstilling av hans opplevelser som journalist under Vietnamkrigen. Mange av navnene i filmen er tatt fra folk han tjenestegjorde sammen med.