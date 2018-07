Nyter solnedgangen - og venter på Hanne

Kultur

- Dette blir magisk! Det vil ta fullstendig av!

Kontroll

Daniel Mandal og Thomas Løseth unner seg en ørliten pust i bakken. Det siste døgnet har det gått i ett med forberedelser og rigging til Parkliv. Da ST stakk innom torsdag kveld - akkurat 24 timer før første artist, Hanne Mjøen, går på scenen - flatet de ut på hver sin fargerike plaststol.

Det er satt ut mange av dem, flere steder på det kompakte og oversiktlige festivalområdet. Herfra kan man sette seg godt til rette og nyte sola og musikken, eller man kan breie seg ut på gressplena i skråningen overfor banen der festivalscenen er satt opp.

- Det er ingen grunn til å vente med å komme seg til festivalområdet på fredag og lørdag kveld. Her kan man kose seg fra tidligkvelden med god mat og drikke, og ikke minst - herlig musikk.

Festivalatmosfære

Man kan allerede ane at festivalatmosfæren er i ferd med å sive inn over den øverste delen av Idrettsparken. Idet man kjører ned mot festivalområdet, ser man Parkliv-flaggene som vaier over portalen ved inngangen til Idrettsparken.

Over alt er det masse aktivitet. Ølteltet er på plass, det samme er boden der Pizzabakeren skal selge rykende varm pizza som blir kjørt i skytteltrafikk mellom festivalområdet og utsalget på Oti-sentret. Og rundt omkring - i gressbakken og på banen - ses grupperinger av små, fargerike plaststoler. Stolene som er blitt så karakteristiske for festivalen.

Spennende artist

Hanne Mjøen er som sagt først ut av artistene. For fire år siden var oppdalsjenta avgangselev ved Orkdal vidaregåande skole, etter tre år ved musikklinja på skolen. Mjøen er en av de mange spennende unge kvinnene som har markert seg med delikat popmusikk de siste årene, og Løseth og Mandal gleder seg veldig til å høre henne.

- Hun er kjempeflink. Jeg har fulgt med henne i flere år, og musikken hennes vil passe kjempegodt i kveldssola fredag kveld, sier Thomas Løseth som selv skal på scenen ikke så lenge etter at Hanne er ferdig.