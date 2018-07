Kultur

«Tonari no Totoro», eller «Min nabo Totoro» på norsk, er en animasjonsfilm fra 1988, signert Studio Ghibli.

Filmen er et fascinerende portrett av japansk landsbyliv. En universitetsprofessor og hans to døtre flytter inn i et gammelt hus ved skogen, som noen tror er hjemsøkt. Konen hans ligger på sykehuset for å bli frisk etter tuberkulose. Døtrene hans oppdager «sot-ånder», som de tror er «hybelkaniner».

Den yngste av døtrene, Mei, oppdager en liten ånd som leder henne inn i en magisk skog der hun finner en stor skogsånd. Hun kaller den Totoro. Faren hennes forteller at ånden er skogens konge. Bare de som har et rent hjerte kan se åndene i skogen. Fire år gamle Mei bestemmer seg senere for å finne igjen skogens konge. En regnfull kveld, mens jentene venter på en buss, møter de en gigantisk Totoro som beskytter seg mot regnet med et stort blad fra et tre. Da den eldste søsteren, Satsuki, gir Totoro paraplyen sin, blir han glad. Etter dette møter jentene stadig Totoro på deres nattlige eventyr og han og hans kumpaner hjelper dem stadig når de aller mest trenger det.

Når Mei får høre at moren ikke kommer tilbake fra sykehuset som lovet, bestemmer hun seg for å besøke henne. Hun går seg bort, men ved hjelp av Totoro og en magisk buss, finner Satsuki henne igjen.