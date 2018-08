Kultur

«Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb» er en klassiker fra 1964, signert Stanley Kubrick og med Peter Sellers i tre av sine beste roller.

Filmen handler om den atomvåpenbaserte maktbalansen mellom USA og USSR under den kalde krigen, og starter med at en høyere amerikansk offiser i Strategic Air Command, Jack D. Ripper, blir overbevist om at kommunistene tenker å ta over verden med å forurense kroppsvæskene deres. Han beordrer amerikanske bombefly til å angripe Sovjetunionen med atomvåpen.

Nestkommanderende kaptein Mandrake (Sellers) prøver desperat å få tak i tilbakekallelseskodene for å forhindre angrepet, og det blir ikke bedre når russerne får vite om angrepet og gjør klar sitt veldig farlige motangrep, nemlig en dommedagsmaskin som vil utslette menneskeheten.

Presidenten i USA (Sellers) tror først ikke på det han hører, men eks-nazi-vitenskapsmannen, Dr. Strangelove (Sellers), bekrefter det hele. Nå har virkelig USA lagt gullegget og starter en atomkrig som kan utslette hele verden.

Brorparten av handlingen i filmen er lagt til sovjeternes og amerikanernes felles anstrengelser for å hindre de amerikanske flyene i å bombe Sovjet, og filmen kan skremmende nok fortsatt være aktuell i dag.