«Pulp Fiction» fra 1994, er en udødelig film og gjennombruddet for Quentin Tarantino. Her møter vi mange kjente skuespillere, som John Travolta, Samuel L. Jackson, Bruce Willis, Uma Thurman, Ving Rhames, Harvey Keitel, Christopher Walken, Tim Roth med flere.

Handlingen er satt til Los Angeles, og filmen dreier seg rundt flere forskjellige historier fra det kriminelle miljøet der, som til slutt vikler seg sammen.

Filmen hopper frem og tilbake i tid gjentatte ganger, og har Tarantinos særtrekk med de mange diskusjonene personer imellom om forskjellige trivialiteter.

«Pulp Fiction» starter med den nå udødelige «Misirlou» av Dick Dale and his Del-Tones, mens det småkriminelle paret Pumpkin og Honey Bunny spiser frokost på en diner og bestemmer seg for å rane den.

«Any of you fucking pricks move, and I'll execute every motherfuckin' last one of you!»

Så følger Jules (Jackson) og Vincent (Travolta) som diskuterer hamburgere og kulturforskjeller; Vincent og Mia (Thurman) som drar ut på byen; Butch (Willis) og Marsellus (Rhames) i en klassisk chase-scene som blant annet involverer «The Gimp» og ball gags, og det er egentlig for mye å nevne her. Mot slutten er vi tilbake til restauranten fra åpningen.

Bare se filmen. Det er det enkleste. Og gjerne mer enn én gang, slik at du kan prøve å få med deg alt som skjer og sette det sammen kronologisk selv.