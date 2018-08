- Dette er OL-drakta til Storholt

Kultur

Ei ny utstilling er åpnet på Orkla Industrimuseum på Løkken, i forbindelse av avdukinga av Storholt-statuen i helga.

Den nye utstillinga har fått navnet «Idretten i gruvesamfunnet», og tar for seg idrettshistorie og lokale utøvere som har satt spor etter seg. Sentralt i utstillinga står Jan Egil Storholt, som nå også står fjellstøtt på sokkel i sentrum utenfor museet.

- Vi har drakta hans fra han ble OL-mester, og vi har premier og medaljer, sier Anne Grut, som jobber med formidling på museet.

Utøvere

På veggene henger informasjon om idretten på Løkken. Her går det fram at kommunen har hatt flere idrettslag: Løkken IL ble etablert i 1896, Idrettsforeningen Thor i 1918 og Sportsklubben Fjell i 1930. Løkken IF ble senere stiftet i 1947.

- Her finner man informasjon om arbeideridretten i Norge, idrett og klassekamp, sier Grut.

I tillegg til Storholt, kan man også lese og lære om andre utøvere fra kommunen, som Tokle-hopperne, hopper Kurt Børset og ikke minst Vidar Løfshus.