Kultur

«The Pink Panther» fra 1963 er den første filmen i serien om inspektør Clouseau, og er en klassisk politi og røver-film med en forsvunnet diamant (The Pink Panther) og mange kjente skuespillere, mest kjent er nok Peter Sellers som Clouseau, men også Claudia Cardinale og David Niven.

Prinsesse Dala (Cardinale) av Lugash tilbringer ferien på et eksklusivt skianlegg i Sveits. Med seg har hun verdens største diamant, «The Pink Panther», fordi når man stirrer dypt inn i den, vil man se en misfarving som minner om en angripende panter. På anlegget dukker diamanttyven Sir Charles Lytton (Niven) opp. Lytton kaller seg «The Phantom», og har med seg nevøen George.

George planlegger å stjele diamanten for så å legge skylden på onkelen, som også er ute etter diamanten, men han har den franske inspektøren, Jacques Clouseau, etter seg.

Clouseau overnatter på hotellet sammen med sin kone, Simone – som for øvrig er utro mot Clouseau med Sir Charles, i håp om at han endelig skal fange The Phantom.