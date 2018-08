Gårdshistorie på åpen dag

Kultur

Mange er årvisse besøkende, men det var også de som tok turen for første gang. Og her er det bare å la seg begeistre over all historie som er tatt vare på.

Museet utvikler seg hele tiden, og her kan man bruke hele dagen. Dette er gårdshistorie som er vel verdt å få med seg. Og her var det mimring og diskusjoner om redskap og klenodier. Rolf Martin Meland er en flink samler som tar vare på bygdehistoria for framtida. Han forteller gjerne hvem han har fått de forskjellige ting fra, og hvor han har vært og hentet gjenstander. Ligård er et spesielt museum som er vel verdt et besøk.

Hjørdis Knudsen