Kultur

«Persepolis» er en animert, selvbiografisk, iransk dokumentar fra 2007 basert på en tegneserie skrevet av Marjane Satrapis om livet hennes fra hun var barn i Iran da sjahen ble styrtet, til livet i Teheran under Irak-Iran-krigen, til hun flyktet til Europa og Wien som fjortenåring uten foreldrene. Tittelen kommer fra navnet på den gamle persiske byen Persepolis.

Tegneserien ble først gitt ut i fire deler i Frankrike, mens her hjemme ble de fire delene utgitt i en bok av No Comprendo Press. Den andre delen vant for øvrig prisen for beste scenario under Angoulême Internasjonale Tegneseriefestival.

Etter hvert flytter hun tilbake til Iran, gifter seg, opplever at ekteskapet ikke går så bra, skiller seg og flytter tilbake til Europa, da til Paris.

Da filmen hadde premiere på filmfestivalen i Cannes i 2007, mottok den stor kritikk fra de iranske styresmaktene, som ønsket å bannlyse filmen. Den er presentert i sorthvitt, akkurat som tegneserien, når det handler om fortiden, og i farger når det handler om nåtiden.

Tegneserien (og filmen) er i sorthvitt for at ikke karakterene skal se ut som utlendinger i utlandet, men i stedet «vanlige mennesker som deg og meg», for å vise hvor enkelt et land kan ende opp som Iran.