Kultur

«Menolippu Mombasaan» er en finsk dramafilm fra 2002.

Filmen handler om de to guttene Pete og Jusa, som møtes på en kreftklinikk. Jusa drømmer om å dra til Mombasa i Kenya, og prøver å få med seg Pete, som egentlig bare vil bli kurert, spille gitar, og være sammen med Kata.

Før kreften rammet ham, spilte han i skolebandet og hadde akkurat vært på en lovende audition for et populært metalband. Når Jusa så foreslår at de skal rømme for å dra til Mombasa istedenfor å være på sykehuset, blir Pete med, selv om han aller helst vil reise til Lappland for å finne Kata og være med henne.

De opptrer på gata i et håp om å tjene nok penger til dra til Mombasa, men ender i stedet opp med å haike seg nordover til de finner Kata. Deretter legger de tre vennene ut på sitt livs eventyr gjennom vakker, finsk natur, med et håp om å ende opp i Mombasa, for Jusas skyld.

«Menolippu Mombasaan» er en rørende historie og en «road movie», som viser oss hvor vakkert det kan være i Finland, og i livet. I tillegg er det fantastisk musikk av Denigrate og Taiska, med sangen «Mombasa», samt den populære artisten Kirka med den fine og avslappende «Leijat».