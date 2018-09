I kveld spiller han i Idol

Kultur

- Det er en første gang for alt, skriver Kristian Raanes på Facebook. I kveld er tiden inne for Idol på TV 2 for den talentfulle musikeren fra Orkdal.

Vi er kommet til fjerde episode i den tiende sesongen av Idol, og denne gangen er det Kristian Raanes (21) sin tur til å teste konkurransegenet.

Jobbet med Astrid S

Kristian Raanes er allerede en merittert musiker til tross for sin unge alder. Han blir hyppig brukt av musikere som ønsker de beste i orkesteret. Han var blant annet sentral som gitarist da Astrid S kom gjennom nåløyet i Idol med påfølgende suksess og karriere. Han har ellers gjort en rekke spillejobber både solo og sammen med andre. I 2016 fikk han også avisa Sør-Trøndelag sitt talentstipend.

Musiker med bakkekontakt Denne vinteren har Kristian Raanes flyttet ut av gutterommet i Orkdal og inn i et kollektiv i Trondheim med bare fremmede mennesker. Her skal han teste ut hvordan det er å stå på egne bein og ikke bli skjemt bort av mamma og pappa.

Ble «funnet» etter tips

Når det gjelder Idol, ble han «funnet» av programleder Katarina Flatland etter tips. Da han var på audition i vår, spilte han Jason Isbell-låta «Tupelo» foran dommerpanelet som besto av artistmanagerne Gunnar Greve og Silje Larsen Borgan, samt Madcon-stjerna Tshawe Baqwa.

I kveldens program kommer Kristian i delen som kommer etter nyhetene, været og sporten – altså fra kl. 21.40.