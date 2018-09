Kultur

«In Bruges» er en svart komedie/krim fra 2008 med Colin Farrell og Brendan Gleeson i hovedrollene som to irske leiemordere – Ray og Ken – som må gå i dekning for sin særdeles sinte sjef, Harry (Ralph Fiennes), i Brügge. Filmen er laget av Martin McDonagh, som har sin debut som langfilmregissør med «In Bruges». Den gikk aldri på kino i Norge, men det bør ikke stoppe deg fra å finne den og se den.

De er en smule feilplasserte i den flamske byen, men de prøver i alle fall å leve livet som turister etter en vanskelig jobb i London. Etter hvert får de et annet syn på livet og døden, etter som de blir vant til de lokale skikkene.

Ray plages fortsatt av den siste jobben i London, og avskyr Brügge, mens Ken merker at han blir sterkt preget av byen – på en positiv måte.

Mens de venter på at Harry skal ringe dem, går tiden, og opplevelsene deres blir mer surrealistiske. De har merkelige møter med lokalbefolkningen og turistene, som en dverg som spiller inn en kunstfilm, prostituerte, og en potensiell romanse for Ray.

Når telefonen de to leiemorderne går og venter på endelig kommer, blir livet deres snudd på hodet, og det fører til en kamp på liv og død.