Kultur

«Schpaaa» er en norsk dramafilm fra 1998, regissert av Erik Poppe, og handler om 6 dager i livet til fjorten år gamle Jonas (spilt av Maikel Andressen Abou-Zelof), bestekompisen hans Emir (Jalal Zahedjekta) på 15, og resten av gjengen som består av Ali (Mickael Marman) på 14, Lille-Jan (Seth Raknes) på 11, og lederen Jack (Sharjil Arshed) på 14.

Jack skylder alltid folk penger, og gjengen gjør det de kan for å hjelpe ham og skaffe penger raskt. De får en jobb fra onkelen til Emir hvor de skal banke opp en junkie og levere heroin til en gjengleder, men de roter det til og plutselig er hundre og ett ute.

I løpet av de neste dagene får vi lære om livet til problemstilte ungdommer i Oslo, og hva de gjør for å overleve i en ellers ganske tøff hverdag. Det er dop, hærverk, festing, damer, skolegang og andre ting unge gutter tar seg til. I tillegg er det et knakende godt soundtrack, med låter av blant andre Lene Marlin («Unforgivable Sinner»), Warlocks («City Soldier / Foul Child»), Fluke («Kitten Moon»), Future Sound of London («My Kingdom»), og mange, mange andre.

«Schpaaa» var Erik Poppes første film som regissør og manusforfatter, og er en av de beste filmene om å vokse opp som er laget i Norge, og burde være pensum på hver eneste grunnskole (undertegnedes mening).