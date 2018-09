Ukens kinofilmer

Kultur

Torsdag og søndag

«Månelyst i Flåklypa» er den tredje filmen satt til Kjell Aukrusts univers som er regissert av Rasmus A. Sivertsen, og i denne filmen avsluttes Solan- og Ludvig-trilogien med en spektakulær måneferd, som tar Flåklypa-universet til nye høyder. Et nytt, internasjonalt månekappløp er i gang. Det norske bidraget ledes av sykkelreparatøren Reodor felgen, med Solan og Ludvig som modige astronauter. Hva kan egentlig gå galt …? Ganske mye, faktisk. Med hemmelige passasjerer og skjulte agendaer, kan det se ut som om ingenting går etter planen.

«The Nun» er nyeste film fra skaperne av «The Conjuring»-universet. Når en ung nonne på et kloster i Romania tar sitt eget liv, sendes en prest og en novise for å undersøke de mystiske omstendighetene rundt nonnens død. På oppdrag fra Vatikanet, risikerer de ikke bare livet, men også sin tro og sin sjel. De konfronteres med en ondsinnet kraft i form av den samme demoniske nonnen som først terroriserte publikum i «The Conjuring 2».