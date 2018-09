Godbit før utsolgt forestilling

Kultur

Mandag kveld spilles Riksteatrets forestilling, Tung tids tale, i Orkdal kulturhus. Kulturleder Arne Fageholt forteller om en uventet stor interesse for stykket.

- Forestillinga har vært utsolgt ei ukes tid. Det er ikke uvanlig at oppsetningene i kulturhuset blir utsolgt. Det som er ekstraordinært, er at dette er ei forestilling vi i utgangspunktet trodde skulle bli tungsolgt. Så ble den ikke tungsolgt i det hele tatt, og det er kjempeartig, sier Fagerholt og legger til at det fortsatt kan være mulig å skaffe seg noen uavhentede billetter.

Regissøren kommer

De som har skaffet seg billett til Tung tids tale, kan få oppleve mer enn selve oppsetninga. En liten time før det hele starter, vil nemlig regissør Marit Moum Aune møte publikum og fortelle om sitt arbeid med Tung tids tale. Det er kun i forbindelse med oppsetningene i Trøndelag at Aune vil være til stede og snakke om stykket.

Marit Moum Aune er regnet som en av de fremste regissørene vi har i Norge i dag.

Selvbiografisk

Tung tids tale bygger på boka med samme tittel. Det er Olaug Nilssen som har skrevet den selvbiografiske boka, om hvordan det er å være forelder til et autistisk barn.

Slik beskrives stykket på Riksteatrets hjemmeside:

«Daniel er tre år, og foreldra gler seg over kor flink han er til å synge og prate. Men så sluttar snakkinga. Latteren vender seg innover. Den vesle guten endrar seg. For mora begynner ein kamp, først for å forstå kva som skjer med guten, så for å få hjelp til å gi han den omsorga han treng. Mødrer skal aldri gi opp, blir det sagt. Men kva er å akseptere, og kva er å gi opp?»