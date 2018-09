Kultur

«Labyrinth» er en britisk-amerikansk adventure fantasy-musikal, laget i et herlig samarbeid mellom Jim Henson, George Lucas, og design av fantastisk flinke Brian Froud. I filmen møter vi folk som David Bowie og Jennifer Connely, og plottet sentreres rundt den femten år gamle Sarah (Connely), som må dra ut på en reise for å finne igjen den lille halvbroren sin, etter å ha blitt irritert på ham og ønsket ham vekk. Som sagt, så gjort. Goblinene til Jareth dukker opp og tar ham med til riket sitt, og Sarah innser plutselig hva hun har gjort.

Hun har 13 timer på seg til å komme seg gjennom labyrinten og finne igjen den lille gutten, for selv om han er en pest og en plage – som skriker hele tiden (slik småbarn ofte er og gjør) – så er hun likevel glad i ham og kan ikke forestille seg hva hennes far og stemor ville sagt og gjort om de kom hjem og fant ut at hun hadde mistet barnet til gobliner.

På hennes ferd gjennom labyrinten, møter hun mange festlige typer (laget av Henson, basert på Frouds design, så man vet det er bra), som Hoggle (Brian Henson), Ludo (Ron Mueck), en snakkende mark (Timothy Bateson), Sir Didymus (David Shaughnessy) – en antropomorfisk rev – og hans Old English sheepdog kalt Ambrosius, og flere andre.

Det er en spennende film, som spiller på mange tema, som ungdommelig overmot; følelsen av å være en tenåring; sjalusien man føler når det kommer et nytt barn inn i familien; hjelpeløshet; romantikk; drama med mer.

I tillegg til å være en bra film, med utmerket arbeid utført av dem som styrer dukkene, og de som gir lyd til dem, har filmen også et knall lydspor, gjort av Trevor Jones, samt fem låter som David Bowie selv spilte inn for filmen. Blant dem, den herlige «Magic Dance».