Ukens filmer på Orkdal kino

Kultur

Søndag

«Månelyst i Flåklypa» er den tredje filmen satt til Kjell Aukrusts univers som er regissert av Rasmus A. Sivertsen, og i denne filmen avsluttes Solan- og Ludvig-trilogien med en spektakulær måneferd, som tar Flåklypa-universet til nye høyder. Et nytt, internasjonalt månekappløp er i gang. Det norske bidraget ledes av sykkelreparatøren Reodor felgen, med Solan og Ludvig som modige astronauter. Hva kan egentlig gå galt …? Ganske mye, faktisk. Med hemmelige passasjerer og skjulte agendaer, kan det se ut som om ingenting går etter planen.

«Andrea Bocelli – Musikkens stillhet» er en vakker og inspirerende film om den italienske stjernetenoren, også kjent som «Den fjerde tenor» og «Den blinde tenor». Filmens hovedperson, Andrea Bocelli har solgt mer enn 80 millioner album på verdensbasis. Filmen er basert på en semi-autobiografisk roman av Bocelli, hvor hovedpersonen Amos Bardi er til forveksling lik ham selv. Han blir helt blind i ung alder, men har til gjengjeld et stort talent for sang. Av sanglæreren «Maestro», spilt av Antonio Banderas, forstår Amos at for å bli en stor sanger, kreves ikke bare talent, men også at han lytter innover i seg selv. Filmen er innspilt i Toscana, hvor Andrea Bocelli er født, oppvokst, og bor den dag i dag.

Torsdag

«Månelyst i Flåklypa» og «Andre Bocelli – Musikkens stillhet» vises også denne dagen. Sistnevnte som oktobers seniorfilm.

«Battle» handler om Amalie, som jobber hardt for å passe inni en verden der det gjelder å ha alt – utseende, penger, og dansetalent. Men når faren går konkurs, raser livet hennes sammen. På skolen prøver hun å late som om ingenting har skjedd. Så møter hun street-danseren Mikael, som er annerledes enn alle andre hun har møtt. Dratt mellom sin nye tilværelse hos Mikael og sine gamle venners statusjag, vikler Amalie seg inn i et stadig mer omfattende nett av løgner. Hvor lenge kan hun holde de to verdenene fra hverandre, og tør hun til slutt å være seg selv?