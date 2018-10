Kultur

«Fritz the Cat» er en amerikansk animert film fra 1972, skrevet og regissert av Ralph Bakshi som hans debut. Filmen var den første tegnefilmen som ble vurdert som x-rated (kun for voksne) i USA, og er basert på tegneserien med samme navn av Robert Crumb.

Den fokuserer på Fritz, en antropomorfistisk katt i midten av sekstitallets New York, som utforsker sin hedonisme og sosialpolitiske bevissthet. Filmen er en satire på det amerikanske studentlivet på denne tiden, raserelasjoner, konseptet «fri kjærlighet», og forholdet mellom venstre- og høyrepolitikk.

Filmen starter i en park, hvor Fritz og vennene henger med gitarene sine i et håp om å treffe jenter. Når en trio går forbi, prøver de desperat å få oppmerksomheten deres, men de er mest interessert i en kråke (analogi for svarte) som står et stykke unna. Kråka er ikke interessert, og Fritz ser sitt snitt til å ta dem med seg på fest.

Det går heftig for seg, og Fritz ender opp jaget av politiet (griser, nok en analogi). Han unnslipper dem i en synagoge og kommer seg hjem. Der tenner han på alle bøkene og notatene sine, og det går som det må gå, og Fritz flykter igjen. Villskapen fortsetter og kulminerer i et stort brak.

Alt i alt er dette en meget god film som får en til å tenke og reflektere over hvordan verden var da, og hvordan den er nå, og det er lett å se likheter og at historien i bunn og grunn gjentar seg selv. Det være seg om man er en antropomorfistisk katt på 70-tallet, eller et menneske i 2018.