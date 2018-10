Ukens filmer på Orkdal kino

Kultur

Søndag og torsdag

«Smallfoot» handler om yetien Migo, som aner fred og ingen fare når et fly plutselig styrter inn i fjellet og han oppdager noe han trodde ikke eksisterte – et menneske. Nå må han overbevise de andre yetiene. Nyhetene av denne smallfoot-en vil gi ham berømmelse og en sjanse med drømmejenta, men det skaper også uro for det lille, beskjedne yeti-samfunnet over hva som ellers kan være der ute i den store verdenen utenfor den snedekte landsbyen deres.

«Venom» handler om journalisten Eddie Brock (Tom Hardy) som er på sporet av en stor nyhetssak om en organisasjon som utfører genmodifiserte eksperiment på mennesker. Ved et uhell blir han infisert av en symbiotesom tar over kroppen hans og gir ham overmenneskelige krefter. Symbioten har også sin egen vilje, og den er ikke redd for å skade de som står i veien. Og vips er Marvels antihelt, Venom, født …