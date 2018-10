Kultur

«From Dusk Till Dawn» er en amerikansk horror-/actionfilm fra 1996, som handler om de to voldelige brødrene Gecko (spilt av George Clooney og Quentin Tarantino) – hvor den ene er en lystmorder som tenner på å drepe, mens den andre er mer menneskelig, men kaldhjertet når det trengs – og deres voldelige flukt fra loven gjennom Texas til Mexico, med politiet og FBI hakk i hæl.

I løpet av flukten kaprer de en bobil med en familie i, for å komme seg over grensen til Mexico, hvor de skal møte sine forretningsforbindelser på baren «The Titty Twister». I løpet av kvelden viser det seg for brødrene Gecko og den kidnappede familien, at baren langt i fra er det de trodde at den var, og sammen må de kjempe en kamp på liv og død i et håp om å unnslippe vesen som de bare trodde eksisterte i deres verste mareritt.

Filmen er en kultfilm deluxe, og et godt eksempel på hva både Robert Rodriguez og Quentin Tarantino kan få til når de lager film, både sammen og hver for seg. Den har også et stort stjernegalleri, med de tidligere nevnte skuespillerne, samt Salma Hayek, Danny Trejo, Cheech Marin, Juliette Lewis, Harvey Keitel og mange andre.