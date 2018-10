Korpset er i det nostalgiske hjørnet

Kultur

Løkken musikkorps har med seg fem solister som var aktive i guttemusikken og juniorkorpset på Løkken, når de byr inn til konsert med temaet «Nostalgi».

- Årets høstkonsert har temaet og tittelen «Nostalgi». Konserten er basert på musikk fra perioden da Løkken guttemusikkorps og Løkken juniorkorps var aktive, og mye av repertoaret korpset spiller ble brukt i den tida Gunnar Holte var dirigent for korpsene, forteller Signy Thomassen Stendal.

Gunnar Holte var en institusjon i musikklivet på Løkken. Han dirigenter Løkken musikkorps i mange år, fra 40-tallet til 60-tallet, før han på 60-tallet begynte å dirigere Løkken guttemusikkorps.

Fem solister

- Konserten kommer til å inneholde musikk som ble brukt på den tida han dirigerte. Solistene har selv valgt sine numre, men også det som korpset spiller alene blir fra denne tida, sier Stendal.

Korpset har hentet inn solister som alle var aktive i guttemusikken/juniorkorpset, og som fremdeles har glede av musikken som hobby eller yrke: Johan Arnt Hagetrø, John Petter Reklev, Torkjell Rendal, Ove Strand og Kåre Svartbekk.

- Solistene har plukket ut sine solonumre, som de vil framføre sammen med oss. Publikum får høre musikk for tuba, trombone, eufonium, flygelhorn og klarinett, sier Stendal.

- Kjempeartig

Løkken musikkorps består i dag av rundt 30 musikere i alderen 17 til 60 pluss.

- Vi gleder oss til å spille sammen med de tidligere medlemmene. Det er kjempeartig at de ville være med oss på denne konserten, sier Stendal.

- Hvordan kom dere på temaet?

- Det var Odd Arild Svartbekk som utfordret noen av de tidligere medlemmene under en konsert med politiets brassband i fjor. I dette korpset er det to fra Løkken, som begge var med i Løkken juniorkorps da Holte var dirigent. De sa ja til å komme tilbake som solister for oss, sier Stendal.

Så ballet det altså på seg til å bli fem soloartister med ulike erfaringer.