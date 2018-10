Star Wars VI

Kultur

«Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi» er den tredje (eller sjette) filmen i Star Wars-sagaen og handler om hvordan Luke Skywalker tar de siste skrittene mot å bli en jediridder, og opprørernes siste, desperate kamp mot Imperiet.

Det hele starter med at Darth Vader entrer den andre Dødsstjernen og informerer kommandoen om at Keiseren selv skal overvære siste del av byggingen. Så befinner vi oss hos Jabba the Hut. Den beryktede smugleren har Han Solo i karbon og prinsesse Leia prøver å redde ham, men blir tatt til fange. Luke prøver også, men også han blir fanget. Etter mye om og men kommer de seg helskinnet fra det.

Etter det reiser Luke til Dagobah for å fullføre treningen sin hos Yoda, men en døende Yoda kan fortelle ham at det eneste som mangler før han blir en jedi, er at han konfronterer sin far, Darth Vader. Rett før Yoda dør, avslører han også at han har en søster …

De møtes igjen på Endors skogmåne, hvor de sammen med ewoker tar kontroll over basen som styrer energiskjoldet som beskytter Dødsstjernen. Luke bestemmer seg for å overgi seg til sin far, i et håp om å få ham over på den gode siden igjen, men feiler, og sammen møter de Keiseren, som prøver å få Luke til å innse at alle de kule folkene henger på den mørke siden (også har de småkaker).

Det blir en kamp på liv og død, både for Luke og opprørerne. Vil det gode seire? Se filmen og finn det ut selv.