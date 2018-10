Her kommer det til å svinge

Kultur

Under ledelse av Arve Blåsmo og med sin mange dyktige musikere, står Orkdal janitsjar for høy kvalitet og et repertoar som pleier å fenge publikum.

Men denne lørdagen får publikum i tredobbel dose med Orkdal storband under ledelse av Magnus Molund Indergård, og elever fra musikklinja på Follo i tillegg. Orkdal storband har for anledningen med seg vokalistene Solveig Meland og Snorre Jamtøy Løvstrand. Musikklinja på Follo pleier også som regel å stille ned gode musikere og sangere og framfører blant annet «Mister Sandman», «Norsk dans nr. 2» og «Its a Man`s Man`s Man`s World».