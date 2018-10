Kristian er én av kun åtte deltakere igjen

Kultur

Philip Rustad (21) ble tredjemann ute av Idol. og fra før har Emma Noor Løvslett (16) Daniel Kalelic (20) reist hjem. Nå er det kun åtte deltakere igjen. Og én av dem er Kristian Ranes (22) fra Orkdal.

I kveld (fredag) er det klart for livesending nummer fire. Så vil det vise seg om 22-åringen, som ikke meldte seg på til Idol en gang, overlever enda ei uke.

Raanes har seilt opp som én av favorittene til å vinne årets sesong av Idol på TV 2.

- Det er stadig vanskeligere å gjøre seg tanker om hvem som skal sendes hjem, for det er så mange flinke folk her. Men jeg har jo like stor mulighet til å vinne som de andre, føler jeg, sa han til ST i forkant av forrige runde, da de sang norske sanger.

Orkdalingen bor under Idol-tida sammen med de andre deltakerne på et leilighetshotell på Frogner i Oslo.

Idol-finalen går med to gjenværende deltakere i midten av desember.