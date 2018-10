Sammen om mental helse og håndarbeid

Kultur

Lørdag 27. oktober blir det håndarbeidsmesse i Børsa samfunnshus.

Bak messa står fire ildsjeler i håndarbeid, Mona Gjelstad og Liv Mari Lefstad fra Børsa, Elin Nyborg fra Trondheim og Elin Besvold fra Buvika.

- I mange år har vi vært på alle slags messer med det vi har laget. Nå tenkte vi at vi kunne lage ei messe selv i hjembygda, sier Mona Gjelstad som er spent på hvordan messa i helga blir mottatt blant publikum.

Til sammen blir de 15–17 håndverkere innen strikk, søm, dekorasjoner, smykker, såper, bakst og glass.

- Det blir mye variert, lover Gjelstad.

Støtter en god sak

De har ellers alliert seg med Foreningen Mental Helse i Skaun som får ansvar for salg av kaffe og kaker og inntekta av dette.

- For oss er det viktig at inntekta av kaffesalget går til ei god sak, sier Gjelstad som forteller at for håndverkerne sin del, er det ikke nødvendigvis så store penger å tjene, men så lenge de har en hobby de liker å drive med, er det greit å få igjen noe for det de produserer.